Beethovenfest in Bonn Damit in diesem Jahr kein Baby Beethovens Neunte stört

Bonn · Das Geschrei um Beethovens Neunte während des Beethovenfests war 2023 groß. Und das lag nicht nur an der Interpretation des deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, sondern wortwörtlich an einem kleinen schreienden Baby. Wie eine derartige Störung in diesem Jahr verhindert werden soll.

05.09.2024 , 15:34 Uhr

Baby und Oper? Im letzten Jahr machten sich Eltern mit ihrem schreienden Kind während eines Konzerts des Beethovenfests in der Oper nicht gerade beliebt. Für Familien mit Babys gibt es geeignete Veranstaltungen und Formate wie eine Baby-Oper oder ein Familienkonzert. Foto: barbara frommann/Barbara Frommann

Von Alessandra Fahl