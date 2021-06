Livemusik mit Sicherheit : Beethovenfest in Bonn soll mit Publikum stattfinden

Bonn In Corona-Zeiten ist die Planung eines Festivals eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Nike Wagner und Michael Gassmann rechnen beim Beethovenfest ab August aber fest mit Publikum und erlebter Konzertmusik. Dafür tun sie einiges.

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr gibt es für das Beethovenfest so etwas wie Planungssicherheit. Nach zwei coronabedingten Absagen im Frühjahr und Herbst 2020 wird das Festival nun in der Schlussphase der Verlängerung des Beethoven-Jubiläumsjahres am 20. August endlich mit einer Aufführung der neunten Sinfonie durch das Orchester „Le Concert des Nations“ das Spielfeld betreten können. „Wir haben die letzten Wochen und Monate hart gearbeitet“, sagt Intendantin Nike Wagner. „Wir mussten auf jede neue Verordnung reagieren und schauen, was sie für uns bedeutet.“ Seit das Programm im vergangenen September vorgestellt wurde, haben sich die Bedingungen für die Organisation des Festivals laufend verändert. Es war nie wirklich klar, wie viele Plätze in welchen Sälen belegt werden dürften, oder ob es überhaupt stattfinden würde.