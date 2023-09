Förderung Beethovenfest mit neuem Fellowship-Programm

Finanziert wird es aus Restmitteln der Stadt Bonn (Eine Million Euro) und des Landes (1,9 Millionen Euro), die für das Beethoven-Jubiläum 2020 bestimmt waren, aber coronabedingt nicht abgerufen wurden. Projektpartner sind das Beethoven-Haus und das Beethoven Orchester. Beethoven-Haus-Direktor Malte Boecker und Generalmusikdirektor Dirk Kaftan sprachen von einem „gemeinsamen Beethovengeist“, der sich in Bonn im Laufe der Jubiläumsvorbereitungen entwickelt habe. Man orientiere sich weniger am „Klassiker“ Beethoven als an dem „Systemsprenger“.