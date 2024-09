Beethovenfest: Missa Solemnis in der Kreuzkirche Diese Messe hielt Beethoven für sein „größtes Werk“

Ursprünglich beabsichtigte Ludwig van Beethoven seine „Missa solemnis“ für den Gottesdienst zur Inthronisierung seines Freundes, Schülers und Gönners Erzherzog Rudolph von Habsburg zum Erzbischof von Ölmütz im März 1820 zu komponieren. Doch weil Beethoven mit dieser Komposition wsich ieder einmal anschickte, nach den Sternen zu greifen, und alles auf diesem Gebiet je dagewesene in den Schatten stellen wollte, wurde das Werk erst Jahre später fertig. Am 7. April vor 200 Jahren erblickte sie in Sankt Petersburg das Licht der Welt, wenig später, am 7. Mai, 1824, waren Kyrie, Credo und Agnus Dei daraus dann erstmals im deutschsprachigen Raum in Wien zu hören. Im Kärntnertortheater am Abend der Uraufführung der neunten Sinfonie.