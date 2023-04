Konzert im Kammermusiksaal Bonn Trio mit Starbesetzung

Der französische Geiger Renaud Capuçon schätzt das Zusammenspiel mit der jüngeren Generation. Im Fall seiner Kollegen Lahav Shani und Kian Soltani, mit denen er am Donnerstag ein vom Publikum gefeiertes Gastspiel im Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses gab, muss Capuçon jedoch keineswegs als väterlicher Förderer auftreten: Beide sind längst ebenso Stars der Szene wie der Ausnahmegeiger selbst. Der 34-jährige Pianist Shani arbeitet im Hauptberuf als Dirigent, ist aktuell Chef des Rotterdams Philharmonisch Orkest sowie des Israel Philharmonic Orchestra und übernimmt 2026 den prestigeträchtigen Chefposten bei den Münchner Philharmonikern. Auch der in Bregenz als Sohn persischer Eltern geborene Cellist Soltani zählt mit 30 Jahren längst zur Weltspitze in seinem Fach.