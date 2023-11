200 Jahre Neunte Sinfonie Beethoven-Haus stellt Uraufführung nach

Dass die Jubiläumsveranstaltungen weder in der Beethovenstadt Bonn noch in Wien realisiert werden, hat nach Angaben der Veranstalter mit der Idee des Projekts „Resound Beethoven“ zu tun. Damit haben Dirigent Haselböck und sein Orchester in den vergangenen Jahren international Aufmerksamkeit erregt: Alle Sinfonien erklangen jeweils an den originalen Uraufführungsorten, soweit sie heute noch bestehen. Daran lehnt sich auch das Jubiläumskonzert an. „Unser Beitrag ist es, die Quellen der Uraufführungssituation auszudeuten“, sagte der Direktor des Beethoven-Hauses, Malte Boecker, am Dienstag in einer Online-Pressekonferenz. Dazu gehöre auch ein entsprechender Konzertsaal. Der originale Uraufführungsort der Neunten, das Wiener Theater am Kärntnertor, existiert nicht mehr. Und der Große Redoutensaal der Hofburg, wo das Konzert am 23. Mai 1824 noch einmal wiederholt wurde, stehe bis zum Jubiläum wegen Umbauarbeiten nicht zur Verfügung. Auf der Suche nach einem ähnlichen Saal mit einer ebenfalls prächtigen Kulisse sei man schließlich auf die im Jahr 1900 eröffnete Historische Stadthalle in Wuppertal gestoßen.