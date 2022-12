Preisverleihung im Januar in Bonn : Beethovenpreis für Sängerin Jocelyn B. Smith

Bonn Nach Smith kommt Smith: Jocelyn B. Smith, New Yorkerin mit Wahlheimat Berlin, nimmt die Auszeichnung der Bonner Beethoven Academy am 20. Januar entgegen. Ihre Vorgängerin ist US-Rock-Ikone Patti Smith.

Als die New Yorker Musikerin Jocelyn B. Smith 1982 erstmals in Europa auftrat – es war bei den Olympischen Winterspielen in Sarajewo –, empfand sie das wie eine Einladung in die Heimat der Meister. Schubert sei zwar nicht so ihr Favorit gewesen, bekannte die seit 1984 in Berlin lebende Musikerin einmal in einem Interview, eher fühle sich zu Rachmaninow und Beethoven hingezogen. Da passt es gut, dass sie kommenden Januar in Bonn den 8. Internationalen Beethovenpreis 2022 entgegennehmen wird. Zuletzt war US-Rock-Ikone Patti Smith mit dem Preis ausgezeichnet worden.