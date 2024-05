„Bernsteins Beethoven“ im Beethoven-Haus „Lennys“ Schwester bei Ausstellungseröffnung

Sie könne sich gar nicht an jedes der vielen Konzerte erinnern, da ihr Vater Leonard Bernstein Ludwig van Beethovens neunte Sinfonie dirigiert habe, erzählt Jamie Bernstein bei ihrem Besuch im Bonner Beethoven-Haus, das sie am Donnerstag aus Anlass der Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Bernsteins Beethoven“ besuchte. „Aber am besten erinnere mich an das Konzert von 1989.“ Dabei war sie nicht einmal selbst vor Ort gewesen, als ihr Vater an Weihnachten dieses Jahres in Berlin aus Anlass des Mauerfalls gleich zwei Mal die Neunte dirigierte, einmal im Westen und einmal im Osten der Stadt und aus gegebenem Anlass Friedrich Schillers berühmte Worte „Freude, schöner Götterfunken“ in „Freiheit, schöner Götterfunken“ umdichtete.