Neuinszenierung des Klassikers Junges Theater Bonn zeigt „Momo“

Bonn · Das Junge Theater Bonn bringt den Klassiker „Momo“ auf die Bühne des Telekom Forums. Die Geschichte regt zum Nachdenken an und setzt in der Lebenswirklichkeit heutiger Kinder und Jugendlicher an – mit TikTok-Stars und Demos.

05.09.2023, 10:23 Uhr

Eine Szene aus der Neuinszenierung von „Momo“ im Jungen Theater Bonn. Foto: Junges Theater Bonn

Von Alessandra Fahl

