„Migrena 2x2“ in der Brotfabrik Biblische Geschichte als Inspiration für einen Tanz

Der aus Israel stammende freischaffende Tänzer und Choreograf Yotam Peled, inzwischen überwiegend in Deutschland arbeitend, ist mit seinen Kreationen weltweit unterwegs. Für sein Solo „Migrena 2x2“, das am Samstag im Rahmen des Internationalen Bonner Tanzsolofestivals im gut besuchten Theatersaal der Brotfabrik zu erleben war, hat er sich inspirieren lassen von der biblischen Geschichte des Propheten Jona. Der überlebte bekanntlich Gottes Zorn im Bauch eines großen Fisches, geriet dann aber selbst in Wut, weil Gott sein Strafgericht an der Stadt Ninive nicht vollzog.