Nachhaltigkeitsprojekt auf Madagaskar : BOB-Musiker forsten Urwald auf

Bonn In der Musikwelt wird die Vereinbarkeit von Musikkultur und Nachhaltigkeit immer intensiver diskutiert. Jetzt stellte Bonns Generalmusikdirektor Dirk Kaftan mit Musikern des Beethoven Orchesters im Zürcher Zoo neues Nachhaltigkeitsprojekt vor.

Wenn im Orchester die Geigen spielen, schwingt auch immer sehr viel Tropenholz mit. Die Bögen bestehen in der Regel aus brasilianischem Fernambukholz, die Griffbretter aus hartem Ebenholz. In der Musikwelt wird daher immer mehr die Vereinbarkeit von Musikkultur und Nachhaltigkeit diskutiert. In den vergangenen Jahren entstanden aus den Reihen der klassischen Musikszene Initiativen wie „Orchester des Wandels“, eine weitere wird an diesem Samstag mit dem Beethoven Orchester Bonn (BOB) als UN-Klimabotschafter an der Spitze in Zürich vorgestellt.