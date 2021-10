Aufführung mit vielen Promis : 10. Sinfonie von Beethoven in Bonn uraufgeführt

Mit dabei bei der Uraufführung von Beethovens 10. Sinfonie: Gerhard Schröder.

Bonn Was Ludwig van Beethoven zu Lebzeiten nicht mehr schaffte, hat Künstliche Intelligenz vollendet. In Bonn ist Beethovens 10. Sinfonie uraufgeführt worden - mit großem Starauflauf auf dem Roten Teppich.



Der Plan war ambitioniert. Nichts Geringeres als das Unvollendete vollenden, hatte sich der chinesische Software-Gigant Huawei vorgenommen: „Die Unvollendete“ von Franz Schubert, die in zwei Sätzen und Skizzen zu einem dritten existiert. IT-Spezialisten fütterten einen speziell entwickelten Algorithmus mit diesem Material und ließen ihn daraus die Sätze drei und vier produzieren. Die derart komplettierte Sinfonie wurde 2019 durch ein Orchester in London präsentiert. Huawei feierte das Ergebnis als Beweis für Kreativität und Überlegenheit von AI (Artificial Intelligence), zu deutsch: KI (Künstliche Intelligenz).

Kritiker schüttelten den Kopf: von „Fahrstuhlmusik“ und „klingender Plörre“ war die Rede. In der Versenkung verschwand die Idee, einen Computer komponieren zu lassen, damit keineswegs. Anlässlich des Beethoven-Jubiläums schob die Telekom ein ähnliches Projekt an: „Beethoven X – The AI Project“ nannte sich das Ganze in schönstem Nerd-Englisch. Beethovens Zehnte Sinfonie, zu der nur einige wenige Skizzen existieren, sollte mittels KI vollendet werden.

Eine ganze Sinfonie wurde es dann doch nicht, aber immerhin zwei Sätze, die im Telekom-Forum vom Beethoven-Orchester unter Leitung von Dirk Kaftan uraufgeführt wurden. Der Medienrummel war gewaltig, Fernseh- und Rundfunkteams rückten an, die Aufführung wurde live gestreamt. Moderator Axel Brüggemann, bekannt unter anderem aus „Klassik Radio“, erhoffte sich Antwort auf die Frage: „Wie menschlich ist die AI, wieviel Gefühle hat sie?“

Um es kurz zu sagen: Gefühle wohl nicht, dafür aber viele Ideen, einige durchaus plausibel, andere stilistisch fragwürdig, wieder andere fade bis banal. Am besten gelang dem Computerprogramm, an dem ein Expertenteam zwei Jahre lang getüftelt hatte, das Scherzo, das als erstes gespielt wurde. Dafür hat Beethoven ein paar Takte vorgelegt: ein klares, scharf konturiertes Thema, für das die AI interessante Fortsetzungen fand. Man muss aber wissen: die unermüdliche Maschine hat Hunderte von Varianten ausgeworfen. Die Entscheidung darüber, was den Weg in die endgültige Partitur fand, trafen die Experten aus Fleisch und Blut (auch über die Instrumentierung natürlich).

Foto: Benjamin Westhoff 43 Bilder Aufführung von Beehovens 10. Sinfonie in Bonn

Insofern lässt sich trefflich darüber streiten, ob hier tatsächlich die Maschine komponiert hat oder nicht eine Runde von Fachleuten mittels vom Computer generiertem Material. Und wählte, um nur ein Beispiel zu nennen, auch eine Passage aus, die sehr nach Beethoven klang, nämlich nach dem Beginn des Scherzos aus der Fünften Sinfonie.

Das Klopfmotiv aus dem ersten Satz der Fünften sowie das Andante-Thema aus der Klaviersonate „Pathetique“ (oder diesem zumindest sehr ähnlich) finden sich in Beethovens Skizzenmaterial zu einer geplanten Zehnten Sinfonie. Kein Wunder also, dass sie auch im Finalsatz, den die AI kreiert hat, eine große Rolle spielen. Das sorgt zwar für einen gewissen Aha-Effekt, stilistisch ist dieser Satz allerdings ein ganz merkwürdiges Sammelsurium, das keinem menschlichen Experten für Beethovens Stil, genauer, für seinen Spätstil, eingefallen wäre.

Ein Choralthema („Herrgott, wir loben dich“) lässt an Mendelssohn denken, andere Partien wirken wie Musik zu einem hollywoodesken Beethoven-Film, manches würde in ein Musical passen, und mit den Orgelpassagen (gespielt von Superstar Cameron Carpenter) fühlt man sich in eine barocke Weihnachtskantate versetzt.

„Das war nicht Beethoven“, sagte Kaftan denn auch klipp und klar in der anschließenden Gesprächsrunde. Trotzdem verteidigte er das Projekt. Seit geraumer Zeit stelle die Künstliche Intelligenz „Fragen an die Kunst. Und da wollen wir dabei sein.“ Walter Werzowa, als Filmmusikkomponist im Expertenteam dabei, träumte den alten Traum von der beseelten Technik: „Die AI fühlt Beethovens Liebeskummer“. Soweit wollte Timotheus Höttges, Telekom-Vorstandvorsitzender, nicht gehen. „Melodie kann die AI nicht“, meinte er. Aber sicher sei, dass das Projekt „neue Erkenntnisse über das Zusammenwirken von Mensch und AI geliefert habe.“ Zum Schluss gab’s Beethoven pur: mit seiner achten Sinfonie, vom Beethovenorchester lebendig und facettenreich interpretiert. Der Livestream des Abends ist hier abrufbar: