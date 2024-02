Acostas Danza mit „Cuban Eclectio“ in der Oper Bonn Tanz zwischen Mythos und Moderne

Carlos Acosta liebt die Vielseitigkeit. Der 50-jährige ehemalige Ballettstar und umjubelte Choreograf lässt sich nicht auf einen bestimmten Stil festlegen, sondern will sie am liebsten alle zusammenbringen, um eine Evolution des Tanzes zu initiieren. Die von ihm gegründete Kompanie Acostas Danza zeigte in der Bonner Oper mit dem Programm „Cuban Eclectio“ eindrucksvoll, was möglich ist, wenn man sich alle Optionen offen hält. Mühelos verbindet die Truppe aus Havanna Spitzentanz und Modern Dance, klassisches Ballett und Hip-Hop, kubanische Jazz- und afrikanische Stammestänze – und beginnt den Abend direkt mit seinem Höhepunkt.