Programm im zweiten Quartal 2024 Auf diese Lesungen in Bonn dürfen sich Bücherwürmer freuen

In der Buchhandlung Böttger stellt Raphaela Brüggenthies, Ordensschwester der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard in Rüdesheim am Rhein, am Donnerstag, 18. April, ab 20 Uhr ihr Sachbuch „Heilge Schwelle. Der frühe Heine – ein jüdisch-christliches Itinerarium“ vor. Ana Ilievska, Dozentin an der Stanford University (USA) und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bonner Universität, beleuchtet am Dienstag, 7. Mai, ab 20 Uhr Leben und Werk des slowenischen Dichters Srecko Kosovel (1904-1926). Und bevor der frühere Berkeley-Professor und Goethe-Experte W. Daniel Wilson am 6. Juni in der Weimarer Herzogin Anna-Amalia Bibliothek sein neues Sachbuch „Goethe und die Juden – Faszination und Feindschaft“ vorstellt, ist er mit ebendiesem Werk bereits am Freitag, 31. Mai, ab 20 Uhr zu Gast bei Alfred Böttger.