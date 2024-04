Ausstellung in der Galerie „Das Esszimmer“ in Bonn Stimmiges Nebeneinander von sieben Künstlern

Gleich vorne am Eingang definiert Kirstin Arndt einen unsichtbaren Raum mit einer zweifarbigen PVC-Folie, die in gebirgigen Falten vor der Wand hängt. Die Arbeit, die von der Künstlerin am jeweiligen Ausstellungsort neu geknickt wird, wirkt flexibel und störrisch zugleich. Gegenüber sind drei Arbeiten von Wolfgang Flad aus der Serie „dark side of the moon“ zu sehen. Durch zwei in unterschiedlichen Farben bedampfte Gläser schaut man in Objektkästen auf eine kraterartige Oberfläche, die ihr geheimnisvolles Wesen letztlich nicht preisgibt – so wie die Rückseite des Mondes.