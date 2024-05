Dirk Reinartz im LVR-Landesmuseum Bonner Ausstellung über berühmten Fotojournalist lohnt sich

„Ihre Leistungen im Wintersemester 1969/70 entsprechen nicht den Erwartungen, die ich an einen Studierenden im 4. Semester stellen muß. Im Interesse der Fortsetzung Ihrer Ausbildung und vor allem aber für spätere berufliche Arbeit empfehle ich Ihnen dringend, sich intensiver, sowohl in der Qualität als auch in der Quantität, um Ihre fotografischen Themen zu bemühen.“ Diese Zeilen von Professor Otto Steinert der Folkwangschule für Gestaltung richten sich im Februar 1970 an Dirk Reinartz, der sich zwei Jahre zuvor in der „Werkgruppe Fotografie“ an der Essener Hochschule eingeschrieben hatte. Wie falsch der Professor mit seiner Einschätzung zum beruflichen Weg seines Studenten liegen würde, zeigt sich schon wenige Monate später.