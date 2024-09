Geteilter erster Platz Auszeichnung „Beste Buchhandlung“ geht nach Bonn

In der zweithöchsten Kategorie „Besonders herausragende Buchhandlungen“ gingen die Preise und jeweils 15.000 Euro an die „Buchhandlung Ute Hentschel“ in Burscheid (NRW), die „Brencher Buchhandlung“ in Kassel, die „Buchhandlung und Antiquariat Gebecke“ in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt), die „Buchhandlung zum Wetzstein“ in Freiburg und „der buchladen“ in Saarbrücken.