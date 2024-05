Konzert im Pantheon in Beuel Junge Bands aus der Region begeistern bei „Jazz in Concert“

Die einen wippen gedankenverloren mit dem Kopf, die anderen genießen den Zustand völliger Selbstvergessenheit. Doch es ist eine Sache, die das Publikum im Bonner Pantheon Theater an diesem Montagabend vereint: die Lust am Zuhören. Wirft man den Blick in Richtung der sanft ausgeleuchteten Bühne, wird schnell klar warum: „Jazz in Concert“ ist zurück.