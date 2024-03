Fortnite statt Fidelio Beethoven Orchester begeistert Gaming-Fans

Mit elfengleicher Leichtigkeit, gekleidet in einem dunkelroten, verzierten Gehrock dirigiert Eímear Noone das Beethoven Orchester Bonn und bricht die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Die preisgekrönte irische Film- und Videospiel-Komponistin und Dirigentin entführt das Publikum am Samstagabend bei „Games in Concert“ in eine Welt voller Mythen und Sagen, Fabelwesen und keltischer Tradition. Noone fordert den nahezu ausverkauften Saal im Telekom Forum dazu auf, die klassische Konzertetikette über den Haufen zu werfen: „Seid nicht schüchtern, wenn die Musik in euch eine Emotion auslöst, euch in das Spiel zurückwirft, teilt das mit uns, klatscht, jubelt, tut was immer ihr möchtet“, sagt Noone auf Englisch. Mit Erfolg: das aus allen Altersklassen bestehende, vor allem aber junge und diverse Publikum reagiert mit Jubelschreien auf einzelne Sequenzen - geklatscht wird mittendrin. Die Auswahl der Kompositionen sei eine persönliche Zusammenstellung der Stücke, die sie selbst am liebsten habe, sagt Noone - und das verkörpert die sympathische Komponisten mit viel Humor.