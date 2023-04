Bläck Föss in neuer Besetzung in der Harmonie Die Erben sind auf sich gestellt

1994 haben viele Fans die Bläck Fööss für tot erklärt. Den Ausstieg von Sänger Tommy Engel, so fürchteten sie, würde die Band nicht überleben. Eine Fehlannahme. Und doch regten sich ähnliche Befürchtungen im Oktober vergangenen Jahres, als mit Erry Stoklosa und Bömmel Lückerath die letzten beiden verbliebenen Gründungsmitglieder ihren Abschied ankündigten – ein paar Monate später sollte Drummer Ralph „Gus“ Gusovius ihnen folgen. Jetzt, so echauffierten sich manche, sind die Bläck Fööss nur noch eine Coverband ihrer selbst. In der Harmonie zeigte sich nun, dass an den Befürchtungen durchaus etwas dran sein könnte. Und dass die Band trotzdem noch lange nicht unter die Erde gehört. Sondern auf die Bühne.