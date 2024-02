Komödie im Contra-Kreis-Theater „Carmen darf nicht platzen“ amüsiert mit kleinen Schwächen

Tür auf, Tür zu. Ist sie schon da? Nein, noch nicht. Wo bleibt sie denn nur? Das Telefon klingelt. Ist sie das etwa? Nein, immer noch nicht. Die Aufregung ist greifbar in dieser großzügigen Hotelsuite in Cleveland, Ohio. Kein Wunder, hat sich doch Elena Firenzi, Sopranistin von Weltklasse, angekündigt. Für ein Gastspiel von George Bizets „Carmen“ ist sie einen Abend lang in der Stadt – und die Opernwelt steht Kopf. Alles soll perfekt sein. Doch natürlich geht schief, was nur schiefgehen kann. Und genau das sorgt am Donnerstagabend bei der deutschsprachigen Erstaufführung von „Carmen darf nicht platzen“ für gute Unterhaltung im Contra-Kreis-Theater.