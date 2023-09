„Life is Live“ Comedian Dave Davis mit neuem Programm auf Tour

Eigentlich will Dave Davis ja mehr Leichtigkeit in sein neues Kabarettprogramm bringen. „Life is live“ soll es heißen und dem Publikum „mehr Kurzweil“ bieten als sein aktuelles Demokratie-Solo „Ruhig, Brauner“. „Die Leute haben in den vergangenen Jahren so einiges durchgemacht“, sagt der Bonner Kabarettist im GA-Interview, „da möchte ich sie Abends nicht auch noch mit Themen wie der Pandemie, dem Ukraine-Krieg oder der Klimakrise belasten.“ All das müsste also weg. Wie gesagt, eigentlich. Denn im Gespräch kommt der 50-Jährige doch immer wieder ins (Gesellschafts-)Politische zurück, hin zu Fragen, die ihn derzeit umtreiben und die weniger zum Lachen, sondern vielmehr zum Nachdenken anregen. „Ich weiß momentan tatsächlich nicht, was ich aufgreife und was nicht“, sagt er. „Ich habe den Titel des neuen Programms ganz bewusst so gewählt, dass ich nahezu alles unterbringen kann. Was ich auf jeden Fall nicht will, ist den moralischen Zeigefinger zu heben.“