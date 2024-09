Deutsches Symphonie-Ochester Berlin in Bonn Die Rückkehr des Siegers

Das Beethovenfest ist immer auch eine gute Gelegenheit für ein Wiederhören mit den Siegern der International Telekom Beethoven Competition Bonn. Den jüngsten Gewinner, Caleb Borick aus Charleston in South Carolina, präsentierte man am Freitag im nahezu ausverkauften Opernhaus als Solist beim Konzert des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin. An vergleichbar prominenter Stelle war bislang noch nie ein Competition-Sieger nach Bonn zurückgekehrt. Dass man für ihn den Bühnenhintergrund mit einer stilisierten magentafarbenen Klaviatur dekoriert hatte, war allerdings des Guten dann doch zu viel.