Beethoven Orchester mit Musik aus Russland und Island Umjubeltes Konzert in der Bonner Oper

Hornung nahm die Herausforderung an und bewältigte die rasenden Läufe durch alle Lagen, die Doppelgriffe und die irrwitzig schwere Kadenz in der Satzmitte mit allergrößter Souveränität. Im Finale folgte das Licht: Die Musik beruhigt sich, scheint alle Verzweiflung hinter sich zu lassen. Besonders schön gelang an diesem Abend das wunderbar gespielte, himmlische Duett zwischen Cello und Celesta. Doch Prokofjew ist nicht Beethoven und trübt das Licht im Verlauf des Satzes doch spürbar ein, die Musik gewinnt an Dramatik und Geschwindigkeit, was Hornung am Cello und das auftrumpfende Beethoven Orchester packend umsetzten. Begeisterter Applaus und das wie schwerelos gespielte Prélude aus Johann Sebastian Bach Solosuite in G-Dur als Zugabe.