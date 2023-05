Emil Brandqvist Trio in der Harmonie Der Magier im Hintergrund

Wer es nicht besser wüsste, der könnte denken, dass Emil Brandqvist ein überaus virtuoser Pianist ist, der das Publikum mit ebenso virtuosen wie filigranen Läufen verzaubert und in seinem Trio den Ton angibt. Tatsächlich gibt es diesen Mann auch, nur heißt er Tuomas Turunen. Brandqvist hingegen begibt sich zumindest musikalisch gesehen in den Schatten und grundiert die zarten Klangbilder mit feinem Schlagzeugspiel. Was mitunter gar nicht so auffällt. Und doch einen Unterschied macht. Jetzt war der 41-Jährige mit Turunen und dem Bassisten Max Thornberg in der Harmonie zu Gast.