Ausstellung in Bonn Magisches von Bus und Bahn

In Bonn habe er an diesem Tag mehrere Loks fotografiert, erzählt Igor Przybylski am Abend seiner Ausstellungseröffnung in der Galerie von Julia und Thorsten Smidt. Die junge Galerie liegt im Bonner Musikerviertel und ist auf polnische zeitgenössische Kunst spezialisiert. Ausgestellt wird in den Wohnräumen der Smidts, die ihre Begeisterung für Polen und seine aktuelle Kunstproduktion nebenberuflich ausleben. Zumindest Thorsten Smidt ist jedoch vom Fach; denn er hat im Fach Kunstgeschichte zur zeitgenössischen polnischen Malerei promoviert. Im Hauptberuf ist er der Ausstellungsdirektor am Haus der Geschichte in Bonn.