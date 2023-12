Breakdance trifft Akrobatik GOP-Theater stellt Programm für 2024 vor

Der Show „Stylez“ fiebern sie im Bonner GOP-Theater unter Hochspannung entgegen. Sie markiert nicht nur den Startschuss für die neue Saison, sondern ist darüber hinaus eine echte Weltpremiere. „Das wird total spannend“, versprach GOP-Chefin Sandra Wawer am Dienstag bei der Saisonvorstellung. Geprobt wird bis kurz vor der Bonner Premiere, die am 18. Januar über die Bühne fegen wird, in einer Halle in Hannover. Dort kommen die virtuosen Breakdancer der DDC Entertainment Company zusammen, die das Stück für die GOP-Theater inszenieren. Am Ende soll dann mit „Stylez“ eine Show entstehen, die Elemente von Breakdance und Akrobatik zusammenführt und auf ein „neues Level hebt“, wie Wawer sagte.