Auftritt in Bonn Angenehm schräge Reflexionen von Ingolf Lück im Haus der Springmaus

Doppelt unglaublich: Ingolf Lück wird Ende April 66 Jahre alt und tritt jetzt zum ersten Mal im Haus der Springmaus auf. Doppelt sympathisch: Der Respekt, den er vor der renommierten Kabarettbühne hat, ist ihm durchaus anzumerken, und er spricht das auch ganz offen aus. „Viele große Karrieren haben hier begonnen und manche sind hier auch zu Ende gegangen“, sinniert der chamäleonhafte Entertainer, der in keine Schublade passt. Seine Karriere begann 1985 als Moderator der ersten Musikvideo-Sendung im deutschen Fernsehen („Formel Eins“), und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Bei seinem Debüt im Haus der Springmaus handelt es sich um seinen ersten Bühnenauftritt anno 2024 – zuvor war er mit dem ursprünglich televisionären RTL-Unterhaltungsformat „Let's Dance!“ auf Hallentournee. 2018 hatte Lück jene TV-Staffel am Ende übrigens als Sieger beendet. Sein aktuelles, viertes Bühnen-Soloprogramm trägt den Titel „Sehr erfreut!“ und bietet klassische Stand-up-Comedy mit zahlreichen autobiografischen Exkursen.