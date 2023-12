Überwältigende Bilder Jubel für Schönbergs Oper „Moses und Aron“ in Bonn

Vom Schäfer in idyllisch-barocker Theaterkulisse bis zum Auftritt als Aktionskünstler ist es ein weiter Weg, den der biblische Moses in Lorenzo Fioronis vom Premierenpublikum lautstark gefeierter Bonner Neuinszenierung von Arnold Schönbergs Oper „Moses und Aron“ zurücklegen muss. Ein Weg der Transformation, die unter seelischen Schmerzen geschieht und doch zu keinem wirklichen Ende findet. Und nicht finden kann: Denn das in jeder Hinsicht gewaltige Bühnenwerk ist nie fertig geworden. Nachdem Schönberg von 1930 bis 1932 noch in Berlin die ersten beiden Akte komponiert hatte, ließ er das Werk trotz einer weiteren Phase der Auseinandersetzung mit dem dritten Akt während seiner Emigration schließlich doch unvollendet.