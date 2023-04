„Funk You“ Kabarettist Florian Wagner im Haus der Springmaus

Das Publikum liebt es, die Debatte um das Lied scheint hier irrelevant. Eine Frage ist, ob das alles ist, was Kabarett kann: Mit bekannten Klängen punkten, ein bisschen provozieren, plakative Witze reißen? Vielleicht ist es an der Stelle aber auch egal, denn dass Florian Wagner was kann, ist klar. Ob man es mag oder nicht, ist dann aber eben wie mit Tomatensaft. Wagners Zuhörer mögen es jedenfalls. Am Ende gibt es Standing Ovations.