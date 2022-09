Bonn, Köln und Troisdorf : Diese Museen in der Region bieten Programm für Kinder

Staunen im Museum: Per Knopfdruck übertragen die Kinder ihre selbstgemalten Fische im Odysseum ins virtuelle Aquarium Foto: Odysseum

Region In Museen kann es abenteuerlich und sogar schmackhaft zugehen. Um Bewegung und Geschick geht es im Odysseum Köln, im Deutschen Museum Bonn liegt der Fokus auf Technik. Eine Auswahl von Museen in der Region für Kinder.

Lehrreich ist ein Besuch im Museum allemal. Aber auch voller Bewegung, Rätsel und Handwerk? Dass sich Wissensvermittlung und Spaß verbinden lassen, beweisen die unterschiedlichen Museen für Kinder. Eine Übersicht auf die Programme in Bonn und der Region.

■ Deutsches Museum Bonn: Dass Naturwissenschaft und Technik spannend sind, vermittelt das Deutsche Museum Bonn auf anschauliche Weise. So gibt es für Kinder vielfältige Angebote, etwa das „Schlauspielhaus“. Hier ist es möglich, mit Mitmach-Exponaten spielerisch die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu entdecken. Puzzeln und rätseln können Kinder am „KI:nderkram-Tisch“. Unter anderem wartet dieser mit Alltags-Codes und vielen Pixeln auf, sodass Kinder sich analog dem Thema Codes widmen können. Darum geht es auch bei der Code Week Bonn-Rhein-Sieg im Oktober, bei der das Deutsche Museum Bonn vertreten ist. Ganz neu ist die animierte Familienrallye zu Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. Erst seit Anfang September gibt es diese nämlich. Dabei müssen die Kinder dem Museumsmaskottchen, Eule Pfiffikus, helfen. Inspiriert ist die Rallye von dem griechischen Dichter Homer und seinem Epos „Odyssee“. Kurzfilme laden auch Erwachsene zu der Entdeckungstour ein. Ohne die Unterstützung der Familien droht die Eule im Datensumpf zu versinken, in der Pixelstadt dem Trojaner in die Falle zu gehen oder von der gierigen Datenkrake verschlungen zu werden. „Wir differenzieren nicht zwischen Erwachsenen und Kindern“, sagt Tanja Löschner, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums. „Die Kinder gehen bei allen Führungen mit. Es wäre schade, wenn wir Künstliche Intelligenz nur für Erwachsene machen und Kinder außen vor lassen würden.“

Ahrstraße 45, 53175 Bonn; Di-Fr 10-17, Sa 12-17, So 10-17 Uhr; www.deutsches-museum.de/bonn

■ LVR-Landesmuseum Bonn: Auf Entdeckungsreisen von der Steinzeit bis heute können sich Kinder und Jugendliche im LVR-Landesmuseum Bonn machen. 400.000 Jahre Menschheitsgeschichte bildet die Sammlung des LVR-Landesmuseums mit ihren archäologischen, kunst- und kulturhistorischen Objekten ab. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der kulturellen Geschichte des Rheinlandes. Vorhanden sind im LVR-Landesmuseum verschiedene archäologische Funde, mittelalterliche Kunstwerke, Werke der Düsseldorfer Malerschule und zeitgenössische Exponate. Besonders an Kinder richten sich die vielfältigen Workshops, die die unterschiedlichen Themen der Dauer- und Sonderausstellungen behandeln. Diese machen das Museum zu einem Ort des spielerischen Forschens, Erfahrens und Lernens. Kreativ und praktisch geht es dabei zu: So können Kinder eine eigene Schieferritzung mit Feuerstein-Werkzeug anfertigen oder aus bunten keramischen Steinchen ein eigenes Mosaikbild herstellen.

Colmantstraße 14-16, 53115 Bonn, Di-So 11-18 Uhr, landesmuseum-bonn.lvr.de

Auch im LVR-Landesmuseum Bonn gibt es Workshops für Kinder Foto: Stefan Hermes

■ Bilderbuchmuseum Troisdorf: Es ist das einzige seiner Art in ganz Europa: Das Bilderbuchmuseum in Troisdorf widmet sich systematisch der Sammlung und Ausstellung von Bilderbüchern und Bilderbuch­illustrationen. So sind neben Werken der Kinderbuchautoren Janosch oder Leo Lionni auch historische und moderne Bilderbücher zu sehen. Untergebracht ist das Museum in der Burg Wissem. Nicht nur bedeutende und seltene Objekte können kleine und große Gäste im Bilderbuchmuseum bewundern: Immer wieder stehen Workshops für Kinder auf dem Programm. In der Vergangenheit gab es bereits einen Workshop, bei dem Kinder ab fünf Jahren eigene Collagen erstellten. Sie haben vertraute Motive zerschnitten, anders zusammengesetzt und in neue, spannende Zusammenhänge gebracht – genau wie es auch viele Bilderbuch-­Illustratoren gemacht haben, etwa Wolf Erlbruch.

Burgallee 1, 53840 Troisdorf, Di-Fr 11-17, Sa-So 10-18 Uhr, www.troisdorf.de/bilderbuchmuseum

■ Schokoladenmuseum Köln: Naschen und dabei noch etwas lernen: Das geht im Schokoladenmuseum Köln. Die Ausstellung zeigt die gesamte Geschichte der Schokolade – von ihren Anfängen bis heute. Wie die industrielle Schokoladenherstellung funktioniert, erfahren Besucher an einer Miniaturproduktionsanlage. Außerdem gibt es ein begehbares Tropenhaus, das Kakaobäume der Arten „Theobroma cacao“ und „­­Theobroma grandiflorum“ zeigt. Historische Maschinen und Hohlformen zum Guss von Schokoladen­figuren sind im Schokoladenmuseum ausgestellt, zudem ist eine Sammlung historischer Schokoladen-Verkaufsautomaten zu bestaunen. Ein besonderer Höhepunkt für Klein und Groß ist der drei Meter hohe Schokoladenbrunnen, der keineswegs nur zu Anschauungszwecken dient: Mitarbeiter des Museums tauchen nämlich Waffeln in die flüssige Schokolade und verteilen diese an die Besucher. Das war aber noch nicht alles: Das Museum hat einige Produktionsanlagen in Miniaturform nachbauen lassen. So können Besucher beim Herstellungsprozess kleiner Schokoladentafeln zuschauen – und bekommen selbst ein Exemplar geschenkt.

Am Schokoladenmuseum 1A, 50678 Köln, täglich 10-18 Uhr,

www.schokoladen­museum.de

Eigene Schokolade herstellen? Das geht im Kölner Schokoladenmuseum Foto: Schokoladenmuseum Köln

■ Odysseum: Der Name impliziert bereits, was Kinder erwartet: Im „Odysseum: Das Abenteuermuseum“ liegt der Fokus auf Bewegung, Interaktion und Geschick. So gibt es etwa einen Dino-Parcours im Stil eines urzeitlichen Dschungels. Der „Jungle Run“ ist ein multisensorisches und interaktives Erlebnis, in dem sowohl die geistigen als auch körperlichen Fähigkeiten der Kinder zum Einsatz kommen. Dabei sind Beweglichkeit, Schnelligkeit und Strategie gefragt. Ein wenig entspannter ist „Roll and Move“. Als eine Hommage an die 1980er Jahre ist die Rollschuhbahn farbenfroh gestaltet, Graffiti schmücken die Wände und auffällige Sitzsäcke laden zum Ausruhen ein. Handwerklich geht es indes in der „Kinderstadt“ zu. Auf einer XXL-Baustelle können Kinder sich mit einem echten Bauhelm als Bauarbeiter versuchen. Unter anderem haben sie die Möglichkeit, die Wände eines eigenen Hauses hochzuziehen, ein Dach zu decken oder die dickste Mauer zu bauen. Und für die ganz Kleinen gibt es einen Bauwagen sowie eine Spielecke. Zudem verfügt die „Kinderstadt“ über eine „Verkehrslandschaft“, in der Kinder ihr Wissen über Verkehrsregeln unter Beweis stellen können.

Corintostraße 1, 51103 Köln, Fr 14-19, Sa-So 10-19 Uhr, www.odysseum.de

■ Neanderthal Museum: Ein Erlebnismuseum zum Anfassen und ­­Mitmachen gibt es östlich von Düsseldorf, zwischen Mettmann und Erkrath, im Naturschutzgebiet des Neandertals. Dort nämlich bietet das Neanderthal Museum Europas größten Steinzeitspielplatz zum Klettern und Toben sowie Spaziergänge zu seltenen eiszeitlichen Tieren im Wildgehege, wo diese artgerecht gehalten werden. In den großen und weitläufigen Freigehegen leben Abbildzüchtungen von Auerochsen und Tarpanen (Wildpferde). In Europa sind diese Tiere längst ausgestorben. Jedoch ist es durch Kreuzung ursprünglicher Rassen gelungen, Tiere zu züchten, die ihren Vorfahren sehr ähnlich sind. Mehr Steinzeitliches vermittelt das Museum in verschiedenen Workshops und Führungen durch die Dauer- und Sonder­ausstellungen sowie durch das Neandertal. Es ist übrigens auch möglich, Geburtstage im Neanderthal Museum zu feiern. Dann ­­schlüpfen die Kinder selbst in die Rollen der Archäologen, Spurensucher oder Erforscher von eiszeitlichen Tieren.