Bunt, wild, heiß „Let’s Burlesque“ kehrt mit neuer Besetzung ins Pantheon zurück

Für die neueste Inkarnation von „Let’s Burlesque“ hat Niessner viele Figuren neu besetzt. Statt dem Handstand-Artisten Robert Choinka, der einst als ölverschmierter Mechaniker bewusst zahlreiche Klischees bediente, ist jetzt der Kontorsionist Tigris mit von der Partie, der auch in der Schwesterproduktion „Glanz auf dem Vulkan“ auftritt. Gleiches gilt für Kinky La Blanche, die diesmal eine Marlene-Dietrich-Nummer im Programm hat und ihre Flappergirl-Rolle an Lindsay Dunn übergibt. „Ich bin sehr froh, Lindsay als ausgebildete Tänzerin für das Ensemble gewinnen zu können“, sagt Niessner, „sie trat immerhin schon am Broadway auf und ist regelmäßig Gast bei der Komischen Oper Berlin.“ Ebenfalls neu ist die mehrfach preisgekrönte Burlesque-Künstlerin Parfait de la Neige, die in den vergangenen sechs Jahren auf verschiedenen Festivals ausgezeichnet wurde, aber auch an verschiedenen deutschen Opern als Ballett- und Jazz-Tänzerin zu sehen war. Dadurch bietet „Let’s Burlesque“ auch jenen eine prickelnde Erfahrung, die die Show schon in Bonn gesehen haben. „Es wird bunt, es wird wild, es wird heiß“, verspricht Niessner denn auch. Und zwar für jeden. „Natürlich kommen viele Männer in unsere Shows“, gesteht Niessner lachend, „aber die meisten werden von ihren Frauen mitgenommen.“