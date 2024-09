August Macke Museum in Bonn Museums-Direktorin verabschiedet sich mit Rhein-Ausstellung

Unvermittelt explodiert der Rhein in seinem Bett, dramatisch aufgewühlte Wassermassen quellen über, auch der Himmel ist in Aufruhr. Man erkennt noch einzelne Splitter von Schiffen und Brücken, geradezu ängstlich scheinen sich Uferpromenade und Stadtsilhouette am Bildrand zu ducken. Was ist passiert? Wir befinden uns im Jahr 1913, mitten in einem Gemälde von Carlo Mense. Aber wo genau? Was der Maler mit seinem inszenierten Naturschauspiel dramatisiert, erinnert eher an den Rheinfall von Schaffhausen, wo die Wassermassen auf einer Breite von 150 Metern in die Tiefe krachen.