Ausflug in die Neon-Glitzer-Welt Mika feiert eine Pop-Party auf dem KunstRasen

Möglichst bunt, so hat es Mika am liebsten. Der libanesisch-britische Sänger mit einem Faible für ständig wechselnde, oft farbenfrohe und mitunter glitzernde Kostüme liebt das Spiel mit der Selbstinszenierung, das mit seinen poppig-perlenden Songs einhergeht und ihn in den vergangenen 17 Jahren vor allem in Frankreich und Italien überaus populär gemacht hat. Kein Wunder, war er dort schließlich über Jahre hinweg als Juror für diverse Casting-Formate tätig, moderierte eine eigene Unterhaltungsshow und 2022 auch den Eurovision Song Contest in Turin. In Deutschland hat Mika hingegen nie so richtig Fuß fassen können. Zu seinem Konzert in Bonn waren auf jeden Fall nur knapp 2000 Fans zum KunstRasen gekommen, um mit dem 41-Jährigen im Rahmen der „Club Apocalypso Summer Nights“-Tour ein paar schöne Stunden zu verbringen. Und die konnte man auch bekommen. Sofern man beim musikalischen Anspruch ein paar Abstriche machte.