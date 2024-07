“Kind vor Hochofen“ im LVR-Landesmuseum Warum ein neues Gemälde ein wahrer Glücksfall für Bonn ist

Industrialisierung, Ruhrgebiet und Kohlenpott: Sind das nicht die Markenzeichen von NRW? Die Maler taten sich zunächst schwer, den Wandel ins Bild zu nehmen. Oder verweigerten sich schlichtweg, wie Christian Erhard Boettcher, der 1884 in seinem Gemälde von Oberwesel am Mittelrhein die damals bereits existierende Eisenbahntrasse einfach unterschlug – zu viel Moderne in der Idylle. 1879 malt August von Wille die fein in die Natur eingebettete, qualmende Industrielandschaft von Barmen. Den Schwerpunkt aber legt Wille auf die ausgelassene Jagdgesellschaft im Vordergrund: Industriebarone auf der Pirsch. In der Dauerausstellung „Welt im Wandel“ im LVR-Landesmuseum Bonn klafft eine Lücke, wenn es darum geht, einen modernen Blick auf die so prägende Industrialisierung zu werfen. Dass die Lücke jetzt geschlossen wird, ist ein Glücksfall.