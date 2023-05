Onkel Fisch im Haus der Springmaus Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit

Die Wahrheit stirbt zuerst. In jedem Konflikt, in jedem Disput und in jedem Krieg ist die Deutungshoheit über das Narrativ eines der zentralen Ziele, um die eigenen Taten zu rechtfertigen. Wer seine Anhänger von einer Hexenjagd überzeugen kann, kann sich bei Wahlen entspannt zurücklegen: Ein Sieg ist dann die Folge eines erfolgreichen Kampfes gegen das Establishment, eine Niederlage die Schuld der anderen. Und die Wahrheit? Ist eine Lüge. Doch genau dagegen begehren Onkel Fisch jetzt auf. Das Kabarett-Duo widmet sich in seinem aktuellen Programm ausschließlich dem Verhältnis von Wahrheit und Lüge – und stößt dabei schnell an künstlerische Grenzen.