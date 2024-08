Open-Air-Kino in Bonn Diese Filme laufen auf dem Dach der Bundeskunsthalle

■ „Zwei zu eins“: Zuletzt glänzte Schauspielerin Sandra Hüller ja eher in preisgekrönten Dramen wie „Anatomie eines Falls“, jetzt spielt sie in der Komödie „Zwei zu eins“ mit, die kürzlich erst im Kino anlief. Die Handlung: 1990, ein Jahr nach der Wende, tauschen die Einwohner eines kleinen Städtchens in Sachsen-Anhalt ihr Ost-Geld in D-Mark um. So zumindest der Plan. Gäbe es da nicht vier Menschen (Hüller, Max Riemelt, Ronald Zehrfeld und Peter Kurth), die einen Stollen entdecken. Dort soll die alte Währung eingelagert werden. Wäre es nicht ein Leichtes, dieses Geld zu stehlen und noch schnell auszugeben, bevor es wertlos wird? Eine Geschichte, die lose auf wahren Begebenheiten basiert. (22. August)