Bonner Festival „Over the Border“ Highlife im Pantheon

Bei diesen Grooves kann keiner still sitzen. Will auch keiner. Der pulsierende, fast schon karibische Rhythmus der ghanaischen Band Santrofi geht unweigerlich in die Beine, fordert zum Tanzen auf, will gefeiert werden. Highlife nennt sich diese Spielart und ist eigentlich schon längst überholt – ihre goldenen Jahre waren die 60er, damals erklang sie in Ghanas Hauptstadt Accra an jeder Straßenecke. Santrofi nehmen diesen Sounds nun auf und aktualisieren ihn, indem sie ihn mit Funk, Calypso und Afrobeats verschmelzen, mit scharfen Bläser-Einwürfen und einem nach vorne drängenden Schlagzeug. Das kann sich sehen und hören lassen, und genau das hat das „Over the Border“-Weltmusikfestival am vergangenen Samstag ermöglicht. Im Pantheon drehte die Formation um Gründer und Bassist Emmanuel Kwadwo Ofori so richtig auf und bescherte dem Publikum einen fantastischen, das Leben zelebrierenden Abend.