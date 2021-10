Ab dem 9. November : Bonn Players zeigen Sartre-Stück in der Brotfabrik

Bonn Die englischsprachig Theatergruppe Bonn Players freut sich nach dem Corona-Jahr 2020 besonders, endlich wieder live auf der Bühne und vor Publikum aufzutreten. Das Stück ist nicht weniger aufregend - Jean-Paul Sartres "No Exit" sollte man sich nicht entgehen lassen.

Noch nie war ein Jahr für die darstellende Kunst so ungewöhnlich wie das vergangene - verständlich also, dass die englischsprachige Theatergruppe Bonn Players sich besonders freut, im 40. Jahr ihres Bestehens endlich wieder live auf der Bühne und vor Publikum aufzutreten. In "No Exit", dem Stück von Jean-Paul Sartre, das von Paul Bowles aus dem Französischen ins Englische übertragen wurde, sind drei kürzlich verstorbene Fremde in einem Wohnzimmer in der Hölle eingesperrt. Das Leben eines jeden von ihnen endete vorzeitig und unter ziemlich dramatischen Umständen. Während sie sich die Zeit mit dem Warten auf den Beginn der erwarteten Folter vertreiben, wird ihnen langsam klar, dass nicht alles so ist, wie es zu sein scheint.