The Bonn Players: Englisch-sprachiges Theater in der Brotfabrik : Nach 18 Monaten Zwangspause jetzt zwei Stücke an einem Abend

Eine Szene aus Sharks in the Custard: Eines der beiden Stücke in A Night with Tony Layton. Foto: Bonn Players

Bonn Mit was für einer Pause sie zu kämpfen hatten: Vor 18 Monaten musste die englischsprachige Theatergruppe The Bonn Players ihre Produktion aus Pandemie-Gründen auf Eis legen. Jetzt sind sie zurück auf der Bühne und bereit, das Publikum zu unterhalten – mit einer Doppelvorstellung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mareike Graepel

Wie im November 2020 berichtet, sollte es für die Bonn Players heißen: The show must go on. Aber dank der Covid-Maßnahmen, die zwei Wochen vor den Aufführungsterminen in Kraft traten, wurde die Produktion auf Eis gelegt, was monatelange Proben und Vorbereitungen zunichtemachte. Trotz der großen Enttäuschung blieben Cast und Crew positiv und versprachen in echter Schwarzenegger-Manier, dass sie „back“ sein würden.

Jetzt, nach der „kleinen“ Pause von 18 Monaten, haben sie ihre Skripte entstaubt, ihre Gedankenarchive nach den Texten durchforstet und werden nun nächste Woche, vom 17. bis 21. Mai, in der Brotfabrik ihre Frühjahrsproduktion „A Night with Tony Layton" aufführen, in Zusammenarbeit mit Stagescripts Ltd.

Die Bonn Players wollten diese beiden Stücke unbedingt in diesem Frühjahr aufführen, weil sie sie durch die Covid-Maßnahmen 2020 nicht aufführen konnten. Jetzt können sie es kaum erwarten, sie endlich mit ihren Zuschauer*innen zu teilen.

Das Publikum wird mit zwei Einaktern von Tony Layton „verwöhnt“. Der Abend beginnt mit „Sharks in the Custard“, in dem es um die Putzfrauen der Städtischen Kunstgalerie geht. Sie genießen ihre Arbeit, denn sie bietet ihnen nicht nur eine Flucht aus dem Alltag außerhalb der Marmorhallen, sondern sie lieben und schätzen auch die Objekte, um die sie sich kümmern, obwohl ihnen bestimmte Aspekte der Avantgardekunst Sorgen bereiten. Gerüchte über staatliche Kürzungen drohen, ihr gemütliches Regime zu stören. Doch im Angesicht des Unglücks finden sie eine neue Lösung, die nicht nur ihre Zukunft sichert und die Galerie rettet, sondern auch dafür sorgt, dass ihr Leben nie wieder ganz so sein wird wie zuvor. Kathleen Schroers führt in diesem amüsanten Stück Regie, Tracy Tollmann, Gina Kelly, Devon Putnam, John Kluempers, Christopher Nott-Held, Peter Ferrow und Shiny Sreekumar sind als Darsteller*innen dabei. Seien wir mal ehrlich - braucht in diesen schwierigen Zeiten nicht jede*r von uns einen guten Lacher? Kathleen hat es dieses Mal etwas leichter, denn sie muss beim Setzen der Szenen nicht mehr die strengen Regelungen mit Abstand etc. berücksichtigen, die Schauspielerinnen und Schauspieler dürfen ohne Masken proben und auftreten, was die Projektion ihrer Stimmen viel einfacher macht.

Der zweite Einakter trägt den Titel "Lucy In The Sky", den Tony Layton in den 1990er Jahren geschrieben hat, der aber Themen widerspiegelt, die in der heutigen Gesellschaft immer noch sehr aktuell sind. Das bewegende und einfühlsam geschriebene Stück schildert eine Nacht in einem innerstädtischen Frauenwohnheim für Obdachlose. Mit Wärme, Humor, Verständnis und gegenseitiger Unterstützung erzählen drei schutzbedürftige Frauen ihre Geschichten, erklären, warum sie in der Gesellschaft an den Rand gedrängt wurden, und stellen Fragen über die Komplexität von Obdachlosigkeit, den Missbrauch von Frauen, Schuld, Trauer und Verlust. Tina Sauer inszeniert mit Sue Ferrow, Chris Weber, Gina Kelly und Shiny Sreekumar diesen nachdenklich stimmenden Einblick in das Leben dieser Frauen. Es wäre sehr schwierig gewesen, dieses Stück mit großem Abstand zueinander aufzuführen. Deshalb freut sich Tina Sauer, die Regisseurin, dass sie es mit der Nähe, für die es geschrieben wurde, präsentieren kann.

Es gibt nur selten Theaterstücke, in denen Frauen die Hauptrollen spielen, wie in diesen beiden. "Männer, die sich für die Schauspielerei interessieren, sind Mangelware", sagt Tracy Tollmann, die Vorsitzende der Bonn Players und eine der Schauspielerinnen in „Sharks in the Custard“, "deshalb ist es fantastisch, dass wir unseren weiblichen Mitgliedern diese beiden Stücke mit so vielen hervorragenden Frauenrollen anbieten können.“

Nach No Exit von Jean Paul-Sartre, dem ersten Stück, das die Bonn Players während der Pandemie im November letzten Jahres aufführten, sagte Tracy: "Mit der Aufstockung der Sitzplätze und der Verringerung der Einschränkungen sind wir mit diesem Stück nach mehr als zwei Jahren wieder da, wo wir vor der Pandemie waren." Sie fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, unsere treuen Zuschauerinnen und Zuschauer wieder in der Brotfabrik begrüßen zu dürfen, wieder auf der Bühne zu stehen und natürlich werden die Einnahmen aus dem Kartenverkauf nach einer so langen finanziellen Durststrecke nicht zu kurz kommen!"

Das Komitee der Bonner Spieler hat sich dafür entschieden, die Covid-Pandemie als Herausforderung und Chance zu sehen. Sie sind der Meinung, dass es weitergehen muss und die Arbeit nicht an Schwung verlieren darf, und haben unter Beachtung der Covid-19-maßnahmen weiterhin das getan, was sie alle lieben: nämlich schauspielern und großartige Produktionen vorbereiten, komme was wolle. Letztendlich engagieren sich die Mitglieder bei den Bonn Players aus Liebe zum Theater, wobei die eigentliche Aufführung nur ein Aspekt ist, warum sie ein Teil der Bonn Players-Gemeinschaft sind. Und ganz nebenbei: "Neue Mitglieder, insbesondere Männer, sind immer willkommen: Egal, ob angehender Schauspieler, Bühnenbildner, Tontechniker, Kostümbildner oder Souffleur oder man einfach nur Spaß in einer englischsprachigen Umgebung haben will." Interessierte können sich für weitere Informationen an The Bonn Players wenden: info@bonnplayers.de.

Auch wenn die Covid-Bedrohung zurückgegangen ist, möchten die Bonn Players ihren Zuschauern versichern, dass sie immer noch alle Maßnahmen ergreifen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, während wir alle lernen, mit diesem Virus zu leben, damit wir unser Leben so weit wie möglich weiterleben geben. In dieser Hinsicht arbeiten sie eng mit ihrem Partner, der Brotfabrik, zusammen und halten sich strikt an einen Covid-Plan, der auf der Website der Brotfabrik zu finden ist.

Karten für die beiden Stücke werden über Eventbrite verkauft und können über die Website der Bonn Players erworben werden.