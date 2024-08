Bilanz der Bonner Veranstalter 90.000 Zuschauer auf dem KunstRasen und ein Star auf der Wunschliste

Der Endspurt des KunstRasen-Konzertmarathons in der Bonner Rheinaue hatte es noch einmal mächtig in sich: Am vergangenen Montag bliesen Frontmann Jonathan Davis und seine vier Mitstreiter von der US-amerikanischen Nu-Metal-Band Korn den Besuchern auf dem Platz nahezu die Ohren weg. 10.000 Fans, die aus der ganzen Republik angereist waren, hatten sich auf dem KunstRasen versammelt. Und keiner fand im Anschluss einen Grund, die in der Vergangenheit oft wiederholte Klage anzustimmen, dass Konzerte der härteren Gangart an diesem Ort wegen zu geringer Lautstärke eigentlich gar nicht möglich seien.