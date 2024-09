„Amphitryon“ im Schauspielhaus Theater Bonn muss seine nächste Premiere verschieben

Die Premiere der Komödie „Amphitryon“ im Schauspielhaus an diesem Freitag, 20. September, fällt aus. Dies gab das Theater Bonn am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Nachholtermin ist der kommende Freitag, 27. September. Hintergrund für die Verschiebung sind demnach mehrere Corona-Erkrankungen im Ensemble.