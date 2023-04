Im Retro-Charme Restaurant „Gustav“ eröffnet in der Bundeskunsthalle

Die gute alte Zeit kehrt wieder zurück in die Bundeskunsthalle. Zumindest gastronomisch. Dort erinnerte man sich jetzt an den 2019 gestorbenen Wiener Architekten Gustav Peichl, der seiner 1992 eröffneten Bundeskunsthalle die Atmosphäre eines Wiener Kaffeehauses verpasste. Seine Vorstellung von der guten alten Zeit. 31 Jahre nach der Eröffnung und mehreren Umgestaltungen präsentiert sich nun Peichels fast schon kuscheliger Retro-Charme in einer revitalisierten, durch Künstlerhände aufgebrezelten Gestalt.