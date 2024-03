Rheinkabarett im Haus der Springmaus Ein Penthouse als Miet-Schnäppchen

Eine Penthouse-Wohnung? Geschenkt? Und das von der alten Schrulle unterm Dach, die mit ihrem Latino-Lover nach Ibiza ziehen will? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und doch befinden sich Cosima Seitz, Christoph Scheeben und Michael Müller in der neuen Rheinkabarett-Produktion „Nicht über meine Leiche“ genau in dieser Luxus-Situation. Natürlich haben die drei Haus-WG-Bewohner schon diverse Vorstellungen, was man mit diesem Filetstück alles machen könnte, vom Yoga-Tempel über eine Paintball-Anlage bis hin zu einer Babyrobben-Schutzzone ist alles denkbar. Doch die Schenkung hat einen Pferdefuß: Das Trio muss die Wohnung für einen Spottpreis vermieten – und einen neuen Bewohner einstimmig auswählen. Was leichter gesagt als getan ist.