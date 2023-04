Kulturleben Diese Bonnerin ist seit 20 Jahren Theater-Abonnentin

Ein Theatermachertraum: „Denn freilich mag ich gern die Menge sehen, / Wenn sich der Strom nach unsrer Bude drängt, / Und mit gewaltig wiederholten Wehen / Sich durch die enge Gnadenpforte zwängt, / Bei hellem Tage, schon vor Vieren, / Mit Stößen sich bis an die Kasse ficht / Und, wie in Hungersnöten um Brot an Bäckertüren, / Um ein Billet sich fast die Hälse bricht.“ Von Goethes ekstatischer Vision aus seinem Drama „Faust“ kann die Kultur – von den Kinos bis zu den Bühnen – derzeit wirklich nur träumen. Sie bewegt sich wegen Corona und den Folgen sowie der Inflation im Krisenmodus. Das Publikum ist wählerisch, zurückhaltend oder gar absent. Das musikalische Leit-, besser: Leidmotiv für diese Situation könnte vom belgischen Chansonnier Jacques Brel stammen: „Ne me quitte pas.“ Verlass mich nicht.