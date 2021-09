Veranstaltung am 5. September : Das bietet die Bonner Theaternacht

Veranstaltung am 5. September

Bonn 37 Spielorte, 45 Theater und Ensembles, mehr als 100 Vorstellungen: Zum 15. Mal findet am Sonntag, 5. September, die Bonner Theaternacht statt. Alle Infos dazu gibt es hier.

Die 15. Bonner Theaternacht findet am Sonntag, 5. September, unter dem Motto: „Theater schafft Zukunft“ statt. Schirmherrinnen sind Partricia Espinosa, Generalsekretärin der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, und Birgit Schneider-Bönninger, Sport- und Kulturdezernentin der Stadt Bonn.

45 Theater und Ensembles präsentieren in 133 Vorstellungen auf 37 Bühnen in der Stadt einen Kultur-Theater-Tag voller Schauspiel, Oper, Tanz, Comedy, Kabarett, Improvisation, Musik und Varieté. Die Theaternacht wird feierlich um 14.30 Uhr auf dem OpernRasen eröffnet, in Bad Godesberg vor dem Kleinen Theater findet das After-Show-Konzert statt. Beginn der Veranstaltungen ist um 15 Uhr.