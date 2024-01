Tanzkunst in Bonn Was für die Tanzsaison in der Brotfabrik geplant ist

Bonn · Was Karel Vanek und Guido Preuß für die Tanzsaison in der Brotfabrik planen, ist gar nicht so einfach auf die Beine zu stellen. Das geht bei der Finanzierung los. Rausgekommen ist eine Menge.

16.01.2024 , 15:00 Uhr

Ein Probenfoto zu „Phantasma“ mit (von oben) Yorgos Michelakis, Tobias Weikamp und Geraldine Rosteius. Foto: Tanzwerke Vanek Preuß

Von Elisabeth Einecke-Klövekorn

Der zeitgenössische Tanz bildet unter dem Namen „Tanzgenerator Bonn“ seit 2023 eine eigenständige Sparte im Kulturzentrum Brotfabrik. Unter der künstlerischen und organisatorischen Leitung von Karel Vanek und Guido Preuß (Tanzwerke Vanek Preuß e.V.) soll der Tanzgenerator als Motor und Energielieferant für die vielgestaltige lokale Tanzszene fungieren. Nachdem letzte Fragen zum Betreiberkonzept mit dem Brotfabrik-Trägerverein und der Brotfabrik Bühne geklärt werden konnten, stehen nun auch für 2024 die entsprechenden Betriebsmittel zur Verfügung. In den letzten Monaten konnten bereits rund 20 Veranstaltungen und Gastspiele realisiert werden, berichten der Dramaturg Guido Preuß und die Pressesprecherin Kristina Wydra.