Beethovenfest Bonner Pianist Fabian Müller erhält den Beethovenring 2023

Der Bonner Pianist Fabian Müller erhält den Beethovenring 2023 der Bürger für Beethoven. Die seit 2004 vergebene Auszeichnung wird jährlich unter den vier jüngsten Solisten des Bonner Beethovenfestes vergeben, die in ihrem Programm ein Werk Ludwig van Beethovens interpretieren. Über die Vergabe stimmen die 1700 Mitglieder des Vereins ab. „Fabian Müller gehört zu den herausragenden Pianisten seiner Generation“, kommentierte der Vereinsvorsitzende Stephan Eisel am Montag die Entscheidung. „Seine bewundernswerte Spieltechnik eröffnet immer wieder neue Dimensionen der Klanggestaltung und bietet den Zuhörern auch bei bekannten Werken neue und tief bewegende Hörerlebnisse.“ Müller war am Eröffnungswochenende des Beethovenfests gemeinsam mit dem Tonhalle Orchester Zürich aufgetreten. Unter der Leitung von Chefdirigent Paavo Järvi feierte das Publikum Müller als Solisten in Ludwig van Beethoven Klavierkonzert Nr. 3 in c-Moll. Müller war in diesem Jahr Artist in Residence beim Beethovenfest.