Klaviersonanten-Zyklus beim Beethovenfest Bonner Pianist Fabian Müller startet Beethoven-Marathon

Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim traut dem Bonner Pianisten Fabian Müller eine Menge zu. Weshalb er ihn einlud, Ludwig van Beethovens 32 Klaviersonaten in einem eigenen Zyklus im Berliner Pierre-Boulez-Saal der Barenboim-Said Akademie aufzuführen. Bevor es am 3. November in Berlin losgeht, ist Müller mit dem vier Abende umfassenden ersten Teil seines Sonaten-Marathons bereits in seiner Heimatstadt beim Beethovenfest zu erleben. Es sei eines der Konzerte gewesen, die am schnellsten ausverkauft waren, sagte Beethovenfest-Intendant Steven Walter zur Begrüßung im Rittersaal der Godesburg, dem pittoresken Schauplatz des Auftakts: „Insofern: Gratulation, dass Sie hier sind.“