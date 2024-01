Premiere von „Hin zum Licht“ Bonner Studierende spielen Liebesdrama im Contra-Kreis

Hannah Grüne erinnert sich noch ganz genau an eine der ersten Premieren des Kurfürstlichen Hoftheaters. Es war mitten in der Pandemie, als die 24-Jährige die studentische Theatergruppe gemeinsam mit zwei Freunden gründete. Proben waren damals nur auf Distanz möglich, die Aufführungen fanden über Zoom statt. Zu sehen gab es für das Publikum eine Gerichtsverhandlung. „Das war fast wie eine Reality Show“, sagt Grüne und lacht. Heute ist alles anders, die Pandemie längst überstanden – und das Kurfürstliche Hoftheater trifft sich mittlerweile im Contra-Kreis-Theater. Genau dort findet mit dem Drama „Hin zum Licht“ am kommenden Montag die nächste Premiere der Studierenden statt. Zeit für einen Probenbesuch.